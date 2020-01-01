Коронавирус с нами надолго - глава ВОЗ

Сейчас наблюдаются случаи повторных вспышек коронавируса в странах, которых одними из первых коснулась пандемия.

Тедрос Аданом Габреисус призвал не рассчитывать на скорую победу над коронавирусом

Председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Габреисус заявил, что коронавирус будет с человечеством долго. Об этом в среду, 22 апреля говорится на странице ВОЗ в Twitter.

Габреисус отметил, что сейчас наблюдаются случаи повторных вспышек коронавируса в странах, которых одними из первых коснулась пандемия.

"Некоторые из стран, которые пандемия затронула первыми, теперь начинают фиксировать возрождение в случаях. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами долго", - заявил он.

Ранее Гебрейесус заявлял, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19 и основная борьба впереди.

Напомним, 15 апреля президент США Дональд Трамп поручил своей администрации приостановить взносы в ВОЗ на время анализа ее работы.