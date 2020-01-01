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Коронавирус с нами надолго - глава ВОЗ

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Сейчас наблюдаются случаи повторных вспышек коронавируса в странах, которых одними из первых коснулась пандемия.
Тедрос Аданом Габреисус призвал не рассчитывать на скорую победу над коронавирусом
Тедрос Аданом Габреисус призвал не рассчитывать на скорую победу над коронавирусом

Председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Габреисус заявил, что коронавирус будет с человечеством долго. Об этом в среду, 22 апреля говорится на странице ВОЗ в Twitter.

Габреисус отметил, что сейчас наблюдаются случаи повторных вспышек коронавируса в странах, которых одними из первых коснулась пандемия.

"Некоторые из стран, которые пандемия затронула первыми, теперь начинают фиксировать возрождение в случаях. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами долго", - заявил он.

Ранее Гебрейесус заявлял, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19 и основная борьба впереди.

Напомним, 15 апреля президент США Дональд Трамп поручил своей администрации приостановить взносы в ВОЗ на время анализа ее работы.

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Теги: вирусы, ВОЗ, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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