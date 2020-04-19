Лукашенко в церкви на Пасху: Мы эти вирусы переживаем каждый год
Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Свято-Благовещенский Ляденский храм на Пасху. Глава страны подчеркнул, что даже несмотря на COVID-19 “нельзя закрывать дорогу в храм“. Об этом сообщает Белта.
По словам президента, решение закрыть храмы на Пасху неправильное.
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“Должен вам сказать, что я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Более того, вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год“, - отметил он.
По мнению Лукашенко, миллионы людей обращаются к Богу и нехорошо, когда в трудные времена “все рванули не в храм, а от храма“. При этом президент подчеркнул, что необходимо придерживаться базовых правил безопасности.
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“Как только наступил этот психоз (даже не болезнь), все рванули не в храм, а от храма. Нехорошо. Но это моя позиция, я ее никому не навязываю. Я только исхожу из того, что всегда надо действовать сообразно обстоятельствам: если нужно надеть маску - наденьте, если нужно другим образом поберечься - берегите себя. Но действуйте сообразно тому, как складываются обстоятельства“ - сказал президент.
Ранее сообщалось о том, что Беларусь обогнала Украину по числу зараженных коронавирусом.
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