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Лукашенко в церкви на Пасху: Мы эти вирусы переживаем каждый год

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Президент Беларуси раскритиковал решение "закрыть дорогу в храм".
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко
EPA/UPG

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Свято-Благовещенский Ляденский храм на Пасху. Глава страны подчеркнул, что даже несмотря на COVID-19 “нельзя закрывать дорогу в храм“. Об этом сообщает Белта.

По словам президента, решение закрыть храмы на Пасху неправильное. 

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“Должен вам сказать, что я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму.  Более того, вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год“, - отметил он.

По мнению Лукашенко, миллионы людей обращаются к Богу и нехорошо, когда в трудные времена “все рванули не в храм, а от храма“. При этом президент подчеркнул, что необходимо придерживаться базовых правил безопасности. 

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“Как только наступил этот психоз (даже не болезнь), все рванули не в храм, а от храма. Нехорошо. Но это моя позиция, я ее никому не навязываю. Я только исхожу из того, что всегда надо действовать сообразно обстоятельствам: если нужно надеть маску - наденьте, если нужно другим образом поберечься - берегите себя. Но действуйте сообразно тому, как складываются обстоятельства“ - сказал президент.

Ранее сообщалось о том, что Беларусь обогнала Украину по числу зараженных коронавирусом.

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Теги: Лукашенко, Беларусь, церковь
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Комментариев (2)
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СливнойБачок    19.04.2020, 18:55
Оценка:  0
СливнойБачок
Как сказала Фаина Раневская:"Мне столько наговорили про вас гадостей,что я сразу поняла,вы,хороший человек"
СливнойБачок    19.04.2020, 18:54
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Рабочий график А.Г.Л.:
Пн., ср., пт. - ругаем Россию
Вт.,чт., сб. - просим у России чего-нибудь.
Вс. - отдыхаем, готовимся ругать и просить.
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