В КНДР опубликовали поздравление Кима на фоне слухов о его смерти
Ким Чен Ын с 11 апреля не появляется на публике, в частности, он пропустил 15 апреля торжественную церемонию по случаю 108-й годовщины со дня рождения его деда — Ким Ир Сена.
Центральное радио КНДР 26 апреля распространило поздравление Ким Чен Ына строителям города Самчжиён — крупнейшего за последние годы проекта в Северной Корее. Когда было записано поздравление неизвестно, сообщает южнокорейское агентство Ренхап.
Ким Чен Ын с 11 апреля не появляется на публике, в частности, он пропустил 15 апреля торжественную церемонию по случаю 108-й годовщины со дня рождения его деда — Ким Ир Сена.
Тот факт, что северокорейские СМИ не публикуют свежие фото и видеоотчеты о работе Ким Чен Ына спровоцировал слухи о его тяжелой болезни и даже смерти. По неофициальным данным, в КНДР несколько дней назад выехала группа врачей из Китая. Никаких достоверных подтверждений информации о состоянии здоровья лидера КНДР нет.
Американские эксперты, отслеживающие ситуацию в Северной Корее, проанализировав спутниковые снимки пришли к выводу, что специальный поезд, на котором передвигается Ким Чен Ын, находится на стоянке около курортной резиденции лидера КНДР в районе Вонсан-Кальма, сообщает Reuters.
Ким Чен Ын ранее уже не появлялся на публике длительное время. Так, в 2014 году он не принимал участие в мероприятиях более месяца. Тогда также появлялись сообщения о том, что лидер КНДР болен. Когда после длительного отсутствия северкорейское телевидение все же показало Ким Чен Ына, он заметно прихрамывал.
Напомним, что источники американских СМИ утверждают, что состояние Ким Чен Ына ухудшилось после операции на сердце. Во время той, якобы, у хирурга сильно дрожали руки и медик допустил ошибку.
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