Лукашенко: Не нужно целовать "других женщин" во время эпидемии

Президент Беларуси дал совет, как вести себя мужчинам во время эпидемии коронавируса.

Лидер белорусского государства Александр Лукашенко посоветовал мужчинам не целоваться с “другими женщинами“ во время эпидемии коронавируса. Вместо этого он посоветовал мужчинам выйти на улицу и продышаться. Об этом президент Беларуси заявил во время посещения испытательного полигона Объединенного института машиностроения, передает REFORM.by.

Читай также: Лукашенко анонсировал президентские выборы

“Если ты уже целовался с кем-то, то целуйся дальше. Не лезь там, если ты мужик, к другой женщине и так далее. Ну потерпи месяц. Если ты где-то терся там в семье, останься в семье“, - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко пригласил Зеленского и Путина на парад. Парад ко Дню Победы в Минске состоится.

Читай также: Лукашенко решил не отменять в Беларуси парад на 9 мая

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.