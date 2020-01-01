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Лукашенко: Не нужно целовать "других женщин" во время эпидемии

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Президент Беларуси дал совет, как вести себя мужчинам во время эпидемии коронавируса.
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Скриншот

Лидер белорусского государства Александр Лукашенко посоветовал мужчинам не целоваться с “другими женщинами“ во время эпидемии коронавируса. Вместо этого он посоветовал мужчинам выйти на улицу и продышаться. Об этом президент Беларуси заявил во время посещения испытательного полигона Объединенного института машиностроения, передает REFORM.by

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“Если ты уже целовался с кем-то, то целуйся дальше. Не лезь там, если ты мужик, к другой женщине и так далее. Ну потерпи месяц. Если ты где-то терся там в семье, останься в семье“, - заявил Лукашенко.  

Напомним, ранее Лукашенко пригласил Зеленского и Путина на парад. Парад ко Дню Победы в Минске состоится. 

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Теги: Лукашенко, Коронавирус, Советы, Эпидемия, Коронавирус
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