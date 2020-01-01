Посольство США ответило на критику МИД России

Ранее Белый дом разместил в Instagram пост, в котором не упомянул о роли СССР в победе над нацизмом. МИД РФ выразил возмущение данным фактом.

Воссоздание исторической встречи на Эльбе американских и советских солдат в конце Второй мировой войны

Посольство США в Москве прокомментировало скандал вокруг поста Белого дома в Instagram, в котором не упоминается о роли СССР в победе над гитлеровской Германией. Представители дипведомства напомнили агентству Интерфакс в воскресенье, 10 мая, о ряде недавних заявлений высших американских лиц, в которых эта роль отмечается и подчеркивается.

"Мы хотели бы отослать вас ко многим недавним заявлениям, в которых подчеркиваются наши совместные усилия и жертвы", - подчеркнули в американском посольстве.

Дипведомство указало на совместное заявление лидеров России и США, посвященное годовщине встречи советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году, а также на видеообращение по случаю 75-й годовщины окончания войны в Европе посла США в РФ Джона Салливана, который заявил, что американцы гордятся оказанной поддержкой народам СССР в борьбе с нацистской Германией.

Как пишет Интерфакс, таким образом "посольство США в Москве дистанцировалось от скандального поста Белого дома в соцсетях".

Напомним, в Instagram Белого дома видеозапись возложения президентом США Дональдом Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны была сопровождена текстом: "8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацистами!"

Это вызвало возмущение у МИД России . Как отметили в дипведомстве, "у американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ".

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