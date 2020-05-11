Военное судно Ирана потопило свой корабль
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Отмечается, что инцидент произошел в Оманском заливе. Эсминец выпустил противокорабельную ракету, которая попала во вспомогательное судно Konarak. По данным Бахтиари, поврежденный корабль затонул.
💥 Güncel Bilgi: #İran Jamaran muhribi, Jask bölgesindeki Konarak Fırkateynini bir füze ile yanlışlıkla vurdu.— GÖKTÜRK REPORT 🇹🇷 (@GokturkReport) May 10, 2020
Fırkateyn'de 40'dan fazla personelin olduğu ve 22'sinin cesedine ulaşıldığı bildirildi. pic.twitter.com/xHGs8YrrHP
Справка. Эсминец Jamaran был введен в строй в 2010 году и считается одним из самых современных в иранском флоте. Вооружен противокорабельными ракетами китайского производства, торпедами, а также несколькими орудиями. Экипаж составляет 140 человек.
Напомним, ранее Трамп ветировал запрет на применения силы против Ирана. Американский лидер назвал резолюцию “крайне оскорбительной“ и заявил, что демократы внесли ее в рамках стратегии, направленной на раскол Республиканской партии.
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