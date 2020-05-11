Военное судно Ирана потопило свой корабль

Отмечается, что инцидент произошел в Оманском заливе. Эсминец выпустил противокорабельную ракету, которая попала во вспомогательное судно Konarak. По данным Бахтиари, поврежденный корабль затонул.

Как пишут СМИ, погибли от 20 до 40 человек. Также есть информация, о десятках пострадавших.

Официального подтверждения инцидента со стороны иранских военных пока нет.

💥 Güncel Bilgi: #İran Jamaran muhribi, Jask bölgesindeki Konarak Fırkateynini bir füze ile yanlışlıkla vurdu.



Fırkateyn'de 40'dan fazla personelin olduğu ve 22'sinin cesedine ulaşıldığı bildirildi. pic.twitter.com/xHGs8YrrHP — GÖKTÜRK REPORT 🇹🇷 (@GokturkReport) May 10, 2020