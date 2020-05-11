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Военное судно Ирана потопило свой корабль

Комментариев: 6
Трагическая ошибка произошла во время учений в Оманском заливе. Эсминец выпустил противокорабельную ракету, которая попала в дружественное судно.
Во время учений эсминец Jamaran ВМС Ирана по ошибке обстрелял и потопил дружественный корабль. Об этом 10 мая сообщил в Twitter директор политического отдела иранского информационного агентства Тасним Махди Бахтиари. 

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Отмечается, что инцидент произошел в Оманском заливе. Эсминец выпустил противокорабельную ракету, которая попала во вспомогательное судно Konarak. По данным Бахтиари, поврежденный корабль затонул. 

 
Как пишут СМИ, погибли от 20 до 40 человек. Также есть информация, о десятках пострадавших.
 
Официального подтверждения инцидента со стороны иранских военных пока нет.

Справка. Эсминец Jamaran был введен в строй в 2010 году и считается одним из самых современных в иранском флоте. Вооружен противокорабельными ракетами китайского производства, торпедами, а также несколькими орудиями. Экипаж составляет 140 человек.

Напомним, ранее Трамп ветировал запрет на применения силы против Ирана. Американский лидер назвал резолюцию “крайне оскорбительной“ и заявил, что демократы внесли ее в рамках стратегии, направленной на раскол Республиканской партии. 

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Теги: Иран, ракета, видео, судно, корабль, корабли, ошибка, Военные учения
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Комментариев (6)
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WTF2wtf    11.05.2020, 10:55
Оценка:  +1
WTF2wtf
Это точно в Киеве произошло?
Возле Труханова или возле Гидропарка?
blya-tolyan    11.05.2020, 09:46
Оценка:  +3
blya-tolyan
а Киев каким боком к чубатым лаптеносцам, почему новость в "Столице"?
blya-tolyan    11.05.2020, 09:44
Оценка:  +1
blya-tolyan
ха-ха-ха, 2 сапога -лапти.
shk67    11.05.2020, 09:09
Оценка:  +1
shk67
Черножопые абезяны с оружием. Дебилы. Друзья козломордых!
blya-tolyan    11.05.2020, 09:44
Оценка:  +1
blya-tolyan
так там ахфицеры- выпускники раССисянских училищ.
СТЕК_ЛО_МОЙ    11.05.2020, 08:38
Оценка:  +1
СТЕК_ЛО_МОЙ
Чуркабесы)))
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