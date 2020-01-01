Путин объявил об окончании "нерабочих дней" в РФ

Режим самоизоляции сохраняется для россиян старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Президент России Владимир Путин заявил об окончании периода нерабочих дней в стране с 12 мая. Об этом он сказал в понедельник в ходе обращения к россиянам перед началом совещания по санитарно-эпидемиологиеской обстановке в РФ.

"С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная", – сказал Путин.

По его словам, принятые меры позволяют перейти к поэтапному смягчению ограничений. Окончательное решение остается за регионами РФ.

Путин призвал не снимать ограничения под кальку и делать это одномоментно. Он пояснил, что выход из эпидемии коронавируса быстрым не будет, надо сохранять все санитарные требования. Все массовые мероприятия по-прежнему запрещены.

Режим самоизоляции сохраняется для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Путин также подчеркнул, что с 12 мая нужно создать условия возобновления работы предприятий базовых отраслей экономики.

Напомним, распространение коронавируса в России бьет рекорды. Только за последние сутки заразились свыше 11 тысяч россиян, уже больше 2 тысяч умерли. По числу зараженных Россия вышла на третье место в мире – более 221 тысяч.

Как известно, 25 марта Путин впервые объявил о "нерабочих днях" в России. Сначала это была неделя, а потом – "нерабочий месяц".

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