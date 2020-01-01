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Нидерланды продали украинцам промышленный картофель

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В Нидерландах и Бельгии остановились предприятия по производству картофеля фри поэтому в странах накопились остатки корнеплода.
Картофель из Нидерландов хорошо продаётся, так как его цена сопоставима с ценами на украинский картофель
Картофель из Нидерландов хорошо продаётся, так как его цена сопоставима с ценами на украинский картофель
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На украинский рынок поступил промышленный картофель из Нидерландов, который ранее предполагали утилизировать. Об этом, в понедельник, 11 мая, сообщил портал East Fruit.

Как отмечается в материале, проданный в Украину сорт корнеплода предназначен только для производства картошки фри.

"Но это не смутило поставщиков картошки на украинский рынок", - говорится в материале. 

Оптовики в Украине заплатили за товар по 30-35 центов или 8-9 гривен за килограмм, что сопоставимо с ценами на украинский картофель. 

Всего утилизировать в Нидерландах собирались около двух миллионов тонн картофеля. 

Также, Нидерланды сообщили о выделении 50 миллионов евро для поддержки пострадавших от ситуации производителей и переработчиков картофеля.

Ранее в курятине, импортированной в Украину из Польши, обнаружили сальмонеллу.

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Теги: продукты, Импорт, Нидерланды, картофель
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Источник: korrespondent.net

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