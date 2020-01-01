Лукашенко заявил, что парад на 9 мая не вызвал рост заболеваемости

После парада Победы в Минске заболеваемость пневмониями снизилась в два раза, подчеркнул белорусский лидер.

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что после военного парада в Минске заболеваемость пневмониями упала вдвое. Об этом он заявил на совещании 12 мая.

"Скажу по поводу парада. Абсолютно был убежден, что люди находятся на воздухе, это не хуже, чем они там где-то будут запертыми", - подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер признал, что у властей была настороженность насчет роста заболеваемости после парада.

"Ну и что мы получили? В Минске значительно - вчера в два раза - снижение пневмоний. И я вчера перекрестился: дай Бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись", - указал он.

"В том плане, что мы госпитализировали и выписали людей - и у нас в минус пошло (число пневмоний - ред.), и не только в Минске - мы получили дополнительное койко-место на всякий случай для заболевших", - подытожил Лукашенко.

По состоянию на 12 мая в республике 24 873 зараженных COVID-19, скончались 142 человека.

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