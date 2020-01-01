В Израиле обнаружили мертвым посла Китая

Ду Вэй был назначен послом и прибыл в Израиль в феврале. Ранее он представлял Китай в Украине.

Ду Вэй скончался во сне от естественных причин, утверждают СМИ

Посол Китая в Израиле Ду Вэй в воскресенье утром обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в своем доме. Ранее он занимал аналогичную должность в Украине, сообщает ВВС со ссылкой на заявление представителя полиции 17 мая.

О причинах смерти 57-летнего дипломата официально не сообщается. Но израильский телеканал Channel 12 утверждает, что посол скончался во сне от естественных причин.

Ду Вэй был назначен послом и прибыл в Израиль в феврале текущего года. Ранее он представлял КНР в Украине.

Как пишет ВВС 15 мая посольство Китая в Израиле резко отреагировало на критику госсекретаря США Майка Помпео, который в ходе своего визита в Израиль негативно отозвался о шагах Пекина по борьбе с коронавирусом.

Посольство Китая в газете Jerusalem Post назвало абсурдными заявления Помпео и вновь отвергло подозрения в том, что Китай скрывает истинный масштаб эпидемии в своей стране.

Ранее сообщалось, что в Китае отреагировали на судебный иск из-за коронавируса в Украине.

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