В России вырос суточный прирост случаев COVID-19

Суточный прирост зараженных в России составил 3,6%, а их общее число превысило 280 тысяч человек.

Количество погибших от COVID-19 в России выросло до 2631

В России за минувшие сутки количество заболевших коронавирусом COVID-19 выросло на 9709, в то время как вчера сообщалось о 9200 инфицированных. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением пандемии в воскресенье, 17 мая.

Отмечается, что суточный прирост зараженных составил 3,6%, а их общее число достигло 281 752. По этому показателю Россия занимает второе место в мире, уступая лишь США.

Новые заболевшие выявлены в 85 регионах РФ, в Москве – 3855. Всего в российской столице число зарегистрированных диагнозов выросло до 142 824.

Также в Московской области 907 новых заболевших, в Санкт-Петербурге – 451. В Нижегородской области – 281.

Количество погибших от COVID-19 за все время в России выросло до 2631. За последние сутки скончались еще 94 пациента (71 из них в Москве).

За весь период выздоровели 67 373 россиянина, в том числе 4207 за последние сутки.

Ранее на этой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России удалось остановить рост числа заболевших коронавирусом.

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