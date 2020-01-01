В РФ на похоронах коронавирусом заразились 155 человек

Глава района подал заявление об отставке.

В России в Адыгее на похоронах коронавирусом заразились 155 человек. После данного инцидента глава Красногвардейского района Альберт Османов досрочно ушел в отставку. Об этом сообщают российские СМИ.

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Так, похороны, на которых произошло массовое заражение COVID-19, прошли в Красногвардейском районе еще 1 мая. На них собралось около 500 человек, несмотря на режим самоизоляции. После похорон с подозрением на коронавирус была госпитализирована одна женщина, а уже к 20 мая коронавирус был выявлен у 155 жителей района.

В районе ограничили передвижение между населенными пунктами, началась дезинфекция общественных мест, было введено обязательное ношение масок и перчаток.

Всего в Адыгее выявили 525 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в России зарегистрировали 308 тысяч заразившихся COVID-19, почти 3 тыс человек умерли.

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Напомним, ранее число случаев COVID-19 в РФ выросло до 300 тысяч. В России четыре дня подряд фиксируют менее 10 тысяч случаев коронавируса. Также в стране рекордный уровень выздоровления.

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