Ученые сообщили об успешном испытании препарата от COVID

Лекарство можно будет использовать для лечения инфицированных, а также как профилактическое средство.

Лекарство можно будет использовать и для профилактики Getty

В ближайшие пол года может появится лекарство против коронавируса. Об этом сообщил профессор биологии из Университета Эразма (Нидерланды) Фрэнк Гросвельд, сообщает NLTimes.

По его словам, первые антитела к коронавирусу были найдены еще в марте этого года, что дало надежду на скорое появление лекарства.

Также профессор отметил значительный прогресс в тестировании средства на живых существах.

"Лекарство будет готово через пять-шесть месяцев", – сказал он.

Разработкой препарата займется американская компания.

"Это антитело реагирует на SARS1. Кроме того, оно работает с текущим коронавирусом, который также известен как SARS2. Если есть SARS3, он, вероятно, хорошо на него отреагирует. Можна использовать его как лекарство, если вы уже заражены, и как профилактическое средство для групп высокого риска", – сообщил ученый.

По словам профессора, правительство Нидерландов вложило в это исследование несколько сотен тысяч евро.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet