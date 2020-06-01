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Ученые сообщили об успешном испытании препарата от COVID

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Лекарство можно будет использовать для лечения инфицированных, а также как профилактическое средство.
Лекарство можно будет использовать и для профилактики
Лекарство можно будет использовать и для профилактики
Getty
 
В ближайшие пол года может появится лекарство против коронавируса. Об этом сообщил профессор биологии из Университета Эразма (Нидерланды) Фрэнк Гросвельд, сообщает NLTimes. 
По его словам, первые антитела к коронавирусу были найдены еще в марте этого года, что дало надежду на скорое появление лекарства. 
 
Также профессор отметил значительный прогресс в тестировании средства на живых существах. 
 
"Лекарство будет готово через пять-шесть месяцев", – сказал он. 
 
Разработкой препарата займется американская компания. 
 
"Это антитело реагирует на SARS1. Кроме того, оно работает с текущим коронавирусом, который также известен как SARS2. Если есть SARS3, он, вероятно, хорошо на него отреагирует. Можна использовать его как лекарство, если вы уже заражены, и как профилактическое средство для групп высокого риска", – сообщил ученый. 
 
По словам профессора, правительство Нидерландов вложило в это исследование несколько сотен тысяч евро.
 
Напомним, ученые обнаружили новое сочетание лекарственных препаратов, которое помогает быстрее выздороветь больным коронавирусом COVID-19.
 

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Теги: вакцина, лекарство, Нидерланды, препарат, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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