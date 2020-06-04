В Швеции не считают отказ от карантина ошибкой

Выбранная стратегия не была неправильной, но введение карантина позволило бы получить лучший результат.

Тегнелл считает, что не ошибся - просто можно было сделать лучше Anders Wiklund/TT

Отказ властей Швеции от введения карантина для предотвращения эпидемии коронавируса не был ошибочным решением. Об этом в среду, 3 июня, заявил директор агентства общественного здравоохранения Швеции Андерс Тегнелл, сообщает шведское издание Local.

"Из новостей стало известно, что я и мы в агентстве общественного здравоохранения считаем, что использованная нами стратегия была неправильной и должна быть радикально изменена. Это совсем не так", - сказал он.

По словам директора агентства, который является главным эпидемиологом страны, он имел в виду, что введение карантина все-таки было бы лучшим вариантом.

"Мы по-прежнему считаем, что стратегия хорошая, но всегда есть возможность улучшения, вы всегда можете сделать это лучше. Лично я думаю, что было бы довольно странно, если бы кто ответил иначе на такой вопрос. Всегда можно сделать что-то лучше", - подчеркнул она.

Швеция была одной из немногих стран, которая не ввела жесткий карантин во время эпидемии коронавируса. Национальная стратегия заключалась в формировании коллективного иммунитета, пока не появится необходимая вакцина.

Напомним, ранее Тегнелл заявил, что Швеции нужно было применить более жесткую стратегию реакции на пандемию. По его словам, Швеции стоило дополнить введенные ограничения другими мерами, так как в стране произошло слишком много преждевременных смертей и это можно было предотвратить.

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