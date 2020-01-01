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В Италии близкие жертв коронавируса подают жалобы на государство

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Родственники жертв COVID обвиняют власть в запоздалой реакции на вспышку инфекции и урезании бюджета для медицины.
В прокуратуру Бергамо поступило уже 50 жалоб
В прокуратуру Бергамо поступило уже 50 жалоб
 
В Италии в прокуратуру наиболее пострадавшего от коронавируса города Бергамо поступило полсотни жалоб на государство от родственников умерших от COVID-19. Об этом сообщает AFP.
 
Близкие жертв коронавируса обвиняют власти в недостаточных действиях в борьбе с пандемией в стране.
 
"Впервые в Италии пятьдесят родственников погибших от коронавируса в среду подали жалобы из-за пандемии в стране, где погибло более 34 тысячи человек", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что местные прокуроры сейчас проводят широкое расследование относительно кризиса здравоохранения в стране. Родственники погибших обвиняют власть в запоздалой реакции на вспышку коронавируса и урезании бюджета для медицины в северном регионе Ломбардии.
 
Всего в Италии зарегистрирован 235 561 случай заболевания COVID-19. Из них 168 646 человек излечились, а 34 043 - умерли.
 
Напомним, в Италии за 1 июня зафиксировали минимальное число зараженных коронавирусом с февраля месяца.
 
Еще недавно Италия открыла границы без двухнедельного карантина для туристов.

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Теги: Италия, прокуратура, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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