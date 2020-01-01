Швеция заверила Украину в поддержке накануне саммита Восточного партнерства

Запланированный на 18 июня саммит "Восточного партнерства" в классическом варианте, вероятно, не состоится, вместо него планируется проведение видеоконференции.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры со своей шведской коллегой Анн Линде. Стороны обсудили вопросы поддержки евроинтеграционных стремлений Украины со стороны Швеции. Об этом, в среду, 10 июня, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что дипломаты договорились об углублении экономического сотрудничества между странами. Обсудили минимизацию негативного воздействия пандемии коронавируса на международную экономику.

В ходе разговора глава МИД Швеции отметила прогресс в имплементации реформ в Украине, в частности принятие закона о рынке земли.

"Приход в Украину известных шведских брендов, таких как ИКЕА, является свидетельством успеха Украины на этом пути", - отметила Линде.

Также, стороны коснулись Минских договоренностей и необходимости продолжения переговоров в "нормандском формате".

Кроме того, глава МИД Украины накануне председательства Швеции в ОБСЕ подчеркнул, что приоритетом для Организации должно оставаться противодействие российской агрессии.

"Убежден, что высокий уровень шведской дипломатии позволит эффективно и последовательно защищать принципы и нормы, заложенные в основу архитектуры европейской безопасности и деятельности ОБСЕ, во время председательства Швеции в 2021 году", - сказал Кулеба.

Ранее Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вместе с партнерами Украина стремится оживить нормандский формат и достичь мира, но пока не видит никакой взаимной конструктивности с российской стороны.

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