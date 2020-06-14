Россия будет бороться с гиперзвуковым оружием

Владимир Путин уверен, что в РФ средства борьбы с гиперзвуковым оружием появятся к тому моменту, когда у ведущих стран мира появится только это самое гиперзвуковое оружие.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия создаст системы для борьбы с гиперзвуковым оружием, когда другие страны только создадут гиперзвуковые ракеты.

"Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием", - заявил Путин в эфире телеканала Россия 1, пишет Интерфакс.

По его словам, сегодня противодействовать гиперзвуковым ракетам не может никто: "Скорости такие, что взять их невозможно".

"Я всегда говорил, что ведущие военные державы мира безусловно будут обладать таким же оружием, которое есть сегодня у России, я имею в виду гиперзвуковое оружие. Но пока с 2018 года это гиперзвуковое оружие так ни у кого и не появилось еще", - подчеркнул Путин.