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Россия будет бороться с гиперзвуковым оружием

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Владимир Путин уверен, что в РФ средства борьбы с гиперзвуковым оружием появятся к тому моменту, когда у ведущих стран мира появится только это самое гиперзвуковое оружие.
Путин рассказал о гиперзвуковом оружии
Путин рассказал о гиперзвуковом оружии
 
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия создаст системы для борьбы с гиперзвуковым оружием, когда другие страны только создадут гиперзвуковые ракеты.
 
"Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием", - заявил Путин в эфире телеканала Россия 1, пишет Интерфакс.
 
 
По его словам, сегодня противодействовать гиперзвуковым ракетам не может никто: "Скорости такие, что взять их невозможно".
 
"Я всегда говорил, что ведущие военные державы мира безусловно будут обладать таким же оружием, которое есть сегодня у России, я имею в виду гиперзвуковое оружие. Но пока с 2018 года это гиперзвуковое оружие так ни у кого и не появилось еще", - подчеркнул Путин.
 
Напомним, что управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DAPRA) и американская компания Northrop Grumman Systems заключили контракт на сумму более $13 млн на разработку средства перехвата гиперзвукового оружия.
 
 
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Теги: Россия, армия и вооружение, Путин, оружие
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Источник: korrespondent.net

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wr777    14.06.2020, 21:24
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