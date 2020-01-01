СМИ сообщили о гибели десятков военных на границе Индии и Китая

При столкновении погибли и пострадали 43 человека с китайской стороны. Также погибли минимум 20 военнослужащих Индии.

Число погибших и раненых в инциденте в горном районе Ладакх на севере Индии между индийскими и китайскими военными исчисляется десятками. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на источник во вторник, 16 июня.

Утверждается, что при столкновении пострадали 43 человека с китайской стороны – в это число включены погибшие и тяжело раненные. Также при инциденте погибли минимум 20 человек с индийской стороны. О количестве раненых не сообщается.

Ранее во вторник в минобороны Индии заявили, что полковник и два солдата индийской армии были убиты во время конфликта с китайскими военными в понедельник вечером в спорной долине Галван в районе Ладакх. На границе между двумя странами произошла жесткая рукопашная схватка с применением камней.

Как сообщал Корреспондент.net, Индия и Китай уже почти 60 лет оспаривают территорию в Гималаях и никак не могут договориться о границе. Столкновения между военными двух стран впервые за десятилетия привели к жертвам.

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