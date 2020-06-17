В США массово увольняются полицейские

Основным мотивом является несогласие с позицией властей, которые не защищают стражей порядка.

Сотрудники полиции в США уходят в отставку на фоне протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом в среду, 17 июня, сообщил телеканал CNN.

По его данным по меньшей мере семь полицейских уволились в Миннеаполисе (штат Миннесота) - городе, где начались первые протесты и погромы. По данным представителя мэрии города, заявления как минимум еще пяти офицеров находятся на рассмотрении.

Еще восемь офицеров полиции в этом месяце уволились в Атланте (штат Джорджия). Среди них - глава полиции города Эрика Шилдс. Она ушла с должности из-за инцидента, в ходе которого 12 мая был убит 27-летний афроамериканец Рэйшард Брукс. Он получил огнестрельное ранение в спину в ходе стычки с офицером полиции.

В городе Халландейл-Бич на юге штата Флорида ушли в отставку десять сотрудников особого подразделения правоохранительных органов SWAT. Решение они объяснили обеспокоенностью по поводу своей безопасности.

В Баффало (штат Нью-Йорк) около 60 офицеров полиции написали заявления на уход из группы экстренного реагирования департамента полиции. При этом из полиции они не уволились.

Причиной отставки стало временное отстранение двух полицейских, толкнувших на землю пожилого протестующего. "57 полицейских оставили посты из-за отношения к двум их коллегам, которые просто исполняли распоряжение", - заявил президент ассоциации полицейских Баффало Джон Эванс.

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