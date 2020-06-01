Бывший президент Казахстана Назарбаев заразился коронавирусом
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заболел коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба политика в четверг, 18 июня.
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Согласно официальной информации, Назарбаев находится в удовлетворительном состоянии и продолжает работу в дистанционном режиме.
“В настоящее время Первый Президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест Елбасы (президента - ред.) на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет“ - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось о том, что на Молдове зафиксирован антирекорд по числу зараженных COVID.
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