Бывший президент Казахстана Назарбаев заразился коронавирусом

Бывший глава государства находится на самоизоляции.

Назарбаев управлял страной с 24 апреля 1990 по 20 марта 2019 год EPA/UPG

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заболел коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба политика в четверг, 18 июня.

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Согласно официальной информации, Назарбаев находится в удовлетворительном состоянии и продолжает работу в дистанционном режиме.

“В настоящее время Первый Президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест Елбасы (президента - ред.) на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет“ - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось о том, что на Молдове зафиксирован антирекорд по числу зараженных COVID.

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