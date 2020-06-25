В Пакистане более 30% пилотов подделали лицензии
Результаты расследования были озвучены в парламенте страны в рамках отчета о крушении Airbus 320.
В Пакистане каждый третий из гражданских пилотов не имеет права летать, поскольку они подделали лицензии. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил в парламенте министр авиации страны Гулам Сарвар Хан, передает телеканал CNN.
По словам чиновника, из 860 пилотов, обслуживающих внутренние авиалинии, 262 “сами не сдавали экзамен”, а заплатили другим лицам за эту услугу.
“У них нет опыта полета”, - сказал Хан.
Он подчеркнул, что компания Пакистанские международные авиалинии, которой принадлежал упавший Airbus 320, отстранила от полетов всех пилотов, которые подделали лицензии.
По данным СМИ, речь идет о 150 лицах.
Напомним, 22 мая самолет Пакистанских международных авиалиний потерпел крушение в густонаселенном районе Карачи. Погибли 97 человек, двое выжили.
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