В Швейцарии запросят информацию о банковском счете сына Лукашенко
Официально Беларусь направила запрос в Швейцарию, чтобы проверить информацию о банковском счете сына президента.
Беларусь официально запросила у Швейцарии появившуюся в СМИ информацию о якобы счете сына президента Александра Лукашенко в швейцарском банке. Об этом сообщил министр иностранных дел Владимир Макей, пишет Интерфакс в пятницу, 26 июня.
"Последняя, вчерашняя ситуация: у сына президента 840 млн долларов "обнаружили" в одном из швейцарских банков, по-моему, Credit Suisse. Правда, сегодня банк опроверг. Но мы официально запросили швейцарскую сторону, чтобы они нам предоставили эту информацию", - сказал Макей.
По словам министра, во многих странах такая ситуация казалась бы вполне реальной, однако в Беларуси такого нет.
"Не секрет, что во многих государствах - не буду называть каких - сам процесс нахождения у власти связан с серьезным обогащением. Так вот, я хочу однозначно сказать, что в Белоруссии такого не было, нет и не будет, пока нынешнее руководство находится у власти. Это я могу сказать однозначно", - подчеркнул глава МИД.
Еще он рассказал о договоре с Лукашенко. Беларусский министр и глава государства договорились, что если в швейцарском банке у сына Лукашенко найдут хоть половину заявленной суммы, деньги передадут на счет посольства.
Напомним, в СМИ появилась информация о крупной сумме на счете сына беларусского президента в Швейцарии. Сам Лукашенко назвал это "жутким фейком".
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