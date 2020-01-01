Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Швейцарии запросят информацию о банковском счете сына Лукашенко

Комментариев: 0
Официально Беларусь направила запрос в Швейцарию, чтобы проверить информацию о банковском счете сына президента.
Президент отрицает информацию о счете его сына
Президент отрицает информацию о счете его сына
 
Беларусь официально запросила у Швейцарии появившуюся в СМИ информацию о якобы счете сына президента Александра Лукашенко в швейцарском банке. Об этом сообщил министр иностранных дел Владимир Макей, пишет Интерфакс в пятницу, 26 июня.
 
"Последняя, вчерашняя ситуация: у сына президента 840 млн долларов "обнаружили" в одном из швейцарских банков, по-моему, Credit Suisse. Правда, сегодня банк опроверг. Но мы официально запросили швейцарскую сторону, чтобы они нам предоставили эту информацию", - сказал Макей.
 
По словам министра, во многих странах такая ситуация казалась бы вполне реальной, однако в Беларуси такого нет.
 
"Не секрет, что во многих государствах - не буду называть каких - сам процесс нахождения у власти связан с серьезным обогащением. Так вот, я хочу однозначно сказать, что в Белоруссии такого не было, нет и не будет, пока нынешнее руководство находится у власти. Это я могу сказать однозначно", - подчеркнул глава МИД.
 
Еще он рассказал о договоре с Лукашенко. Беларусский министр и глава государства договорились, что если в швейцарском банке у сына Лукашенко найдут хоть половину заявленной суммы, деньги передадут на счет посольства.
 
Напомним, в СМИ появилась информация о крупной сумме на счете сына беларусского президента в Швейцарии. Сам Лукашенко назвал это "жутким фейком".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: банки, Беларусь, Швейцария, Александр Лукашенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь