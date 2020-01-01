Швейцарский суд дал два года тюрьмы экс-нардепу Мартыненко

Из назначенных 28 месяцев заключения 12 месяцев экс-депутату ВР определены как "безусловные для отбывания".

Федеральный уголовный суд Швейцарии в пятницу, 26 июня, приговорил к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко. Об этом сообщило радио Свобода.

По его данным, суд признал Мартыненко виновным в "отмывании" около €2,8 млн через швейцарские банки "в составе преступной группировки".

Также суд признал виновным гражданина Украины Павла Скаленко, который фигурирует и в украинском уголовном производстве вместе с Мартыненко. Его приговоли к 2 годам лишения свободы.

Из назначенных 28 месяцев заключения 12 месяцев экс-депутату ВР определены как "безусловные для отбывания". В вальнейшем он может просить о смягчении наказания.

Мартыненко находится в Украине и на решение суда Швейцарии пока не отреагировал. По данным радио Свобода, его адвокаты в Швейцарии сообщили суду, что заявляют апелляцию на это решение.

Напомним, ранее генеральная прокуратура Швейцарии обвинила Мартыненко как члена преступной группировки в отмывании около €2,8 млн через швейцарскую финансовую систему.

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