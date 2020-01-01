Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Швейцарский суд дал два года тюрьмы экс-нардепу Мартыненко

Комментариев: 0
Из назначенных 28 месяцев заключения 12 месяцев экс-депутату ВР определены как "безусловные для отбывания".
Адвокаты Мартыненко намерены подать апелляцию на решение швейцарского суда
Адвокаты Мартыненко намерены подать апелляцию на решение швейцарского суда
korrespondent.net
 
Федеральный уголовный суд Швейцарии в пятницу, 26 июня, приговорил к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко. Об этом сообщило радио Свобода.
 
 
По его данным, суд признал Мартыненко виновным в "отмывании" около €2,8 млн через швейцарские банки "в составе преступной группировки".
 
Также суд признал виновным гражданина Украины Павла Скаленко, который фигурирует и в украинском уголовном производстве вместе с Мартыненко. Его приговоли к 2 годам лишения свободы.
 
Из назначенных 28 месяцев заключения 12 месяцев экс-депутату ВР определены как "безусловные для отбывания". В вальнейшем он может просить о смягчении наказания.
 
Мартыненко находится в Украине и на решение суда Швейцарии пока не отреагировал. По данным радио Свобода, его адвокаты в Швейцарии сообщили суду, что заявляют апелляцию на это решение.
 
Напомним, ранее генеральная прокуратура Швейцарии обвинила Мартыненко как члена преступной группировки в отмывании около €2,8 млн через швейцарскую финансовую систему.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Отмывание денег, суд, Швейцария, депутат, приговор, Николай Мартыненко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь