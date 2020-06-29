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В МАГАТЭ зафиксировали выброс радиации в Европе

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Сейчас в агентстве ищут источник выброса радиации и просят страны предоставить соответствующую информацию.
МАГАТЭ ищет источник выброса радиации в Европе
МАГАТЭ ищет источник выброса радиации в Европе
eadaily.com

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что зафиксировали повышенный уровень радиации в Северной Европе и ищут его источник. Об этом сообщает Московский комсомолец со ссылкой на слова генерального директора агентства Рафаэля Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ надеется, что государства-члены предоставят соответствующую информацию и данные, который позволят информировать общественность.

Отмечается, что 33 страны уже добровольно предоставили агентству информацию о том, что на их территории не происходило выбросов радиации в атмосферу.

При этом Гросси поспешил успокоить европейцев, отметив, что уровни радиации, о которых докладывали МАГАТЭ, являются очень низкими и не представляют опасности для здоровья человека и окружающей среды.

Напомним, в Кремле уже сообщили, что в РФ аварийных ситуаций с радиацией не было. До этого сообщалось, что уровень радиации повысился рядом с российской границей.

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Теги: радиация, МАГАТЭ, мониторинг, выбросы
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Источник: korrespondent.net

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