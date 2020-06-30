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В Париже голые экоактивисты приковали себя цепью

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Активисты экологического движения разделись до белья и приковали себя цепью к ограде Министерства экономики Франции. Их облили красной жидкостью.

В Париже активисты борьбы за экологию в нижнем белье приковали себя цепью к металлической ограде перед зданием Министерства экономики Франции. Об этом сообщает BFM TV в Тwitter.

Участники экологического движения Extinction Rebellion протестовали против финансирования государством загрязняющих природу предприятий.

Один из протестующих обливал прикованных цепью участников акции красной жидкостью.

Ранее сообщалось, что экологические активисты из австралийского штата Виктория еще в 2017 году подали в суд от имени поссума Ледбитера на лесопромышленную компанию VicForests. В иске утверждалось, что промышленники уничтожили среду обитания животного.

Также сообщалось, что экоактивисты захватили электростанцию в Германии. Более 100 человек с применением силы прорвались на территорию Даттельн-4, которая по плану должна быть введена в эксплуатацию в этом году.

 

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Теги: экология, Франция, протесты, видео, Париж, активисты
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Источник: korrespondent.net

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