В Париже голые экоактивисты приковали себя цепью

Активисты экологического движения разделись до белья и приковали себя цепью к ограде Министерства экономики Франции. Их облили красной жидкостью.

В Париже активисты борьбы за экологию в нижнем белье приковали себя цепью к металлической ограде перед зданием Министерства экономики Франции. Об этом сообщает BFM TV в Тwitter.

Участники экологического движения Extinction Rebellion протестовали против финансирования государством загрязняющих природу предприятий.

Один из протестующих обливал прикованных цепью участников акции красной жидкостью.

Paris: des militants d'Extinction Rebellion s'encha^inent au minist`ere de l''Economie pic.twitter.com/IWrB9BtHV3 — BFMTV (@BFMTV) June 30, 2020

Ранее сообщалось, что экологические активисты из австралийского штата Виктория еще в 2017 году подали в суд от имени поссума Ледбитера на лесопромышленную компанию VicForests. В иске утверждалось, что промышленники уничтожили среду обитания животного.

Также сообщалось, что экоактивисты захватили электростанцию в Германии. Более 100 человек с применением силы прорвались на территорию Даттельн-4, которая по плану должна быть введена в эксплуатацию в этом году.

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