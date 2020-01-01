В Германии на акции протеста вышли тысячи байкеров

Байкерам могут запретить ездить по воскресеньям и в праздники из-за шума. С этим не согласны тысячи человек, в том числе министр транспорта ФРГ.

По всей Германии тысячи байкеров устроили акции протеста в субботу, 4 июля. Они выступают против запрета езды по воскресеньям и праздничным дням. За такой запрет высказался немецкий бундесрат в мае. Цель инициативы – снизить количество шума в населенных пунктах. Предполагается, что власти городов будут сами принимать решение о запрете.

Самая крупная демонстрация состоялась в Штутгарте, туда съехались около 10 тысяч байкеров. 7500 мотоциклистов приехали протестовать в Висбаден. Отмечается, что инициаторы акций не рассчитывали на столь активный протест байкеров.

Так, в небольшом немецком Фридрихсхафене ожидали около тысячи человек, а приехали около 5 тысяч. В некоторых городах это привело к значительным пробкам. В Мюнхене полиция запретила большую демонстрацию байкеров, однако около 6 тысяч человек катались по городу.

Против запрета на передвижение мотоциклов по воскресеньям и выходным дням выступает также министр транспорта Германии Андреас Шойер. Он заявил, что власти на местах и так могут принимать меры по защите от шума, например, ограничивать проезд по некоторым улицам, поэтому новые запреты не нужны.

Ранее в центре греческих Афин протестовали тысячи людей, требуя отклонить законопроект, позволяющий правительству регулировать демонстрации.

Также сообщалось, что власти Австрии и Турции вызвали послов из-за столкновений в Вене.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet