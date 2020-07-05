Появилась новая версия происхождения коронавируса

Британский ученый выразил уверенность, что вирус SARS-CoV-2 существовал всегда в спящем состоянии.

Старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины профессор Том Джефферсон заявил, что коронавирус SARS-CoV-2 – это спящий вирус, который, вероятно, не был создан в лаборатории в Ухане, а “проснулся“ при определенном сочетании природных факторов. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщила газета The Daily Telegraph.

“Я думаю, что вирус уже был здесь, и под “здесь“ я понимаю “везде“. Вполне возможно, мы имеем дело со спящим вирусом, который был активирован условиями окружающей среды“, - сказал Джефферсон.

Ученый отметил, что до появления в Китае вирус обнаруживался в различных частях мира.

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Например, SARS-CoV-2 в марте прошлого года был зафиксирован в сточных водах Барселоны. Проверка канализационных вод итальянских городов Милан и Турин также показала наличие коронавируса в декабре 2019 года, а в сточных водах бразильского города Флорианополис следы вируса обнаружили в ноябре 2019 года.

Как довод своей гипотезы профессор наводит ситуацию с Фолклендскими островами, где в начале февраля был зафиксирован случай заражения COVID-19. “Откуда он пришел туда? “ – спросил Джефферсон.

Он сравнил пандемию коронавируса с пандемией испанки в 1918-1920 годах.

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“В 1918 году около 30% населения Западного Самоа умерли от испанского гриппа, хотя у них не было никаких контактов с окружающим миром“, - сказал ученый.

По его словам, объяснение заключается в том, что возбудители упомянутых болезней “ниоткуда не приходят и никуда не уходят“.

“Они всегда здесь и иногда что-то активирует их, может быть, плотность мирового населения или условия окружающей среды, и именно это мы должны изучить“, - резюмировал Джефферсон.

Напомним, в мае ВОЗ исключила происхождение COVID-19 за пределами Китая, однако подтвердила вероятность того, что вирус ранее разносился по миру незамеченным.

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