В США рекордное число COVID с начала пандемии

Количество инфицированных коронавирусом в США составляет около одной четверти от общего количества зараженных в мире.

Зараженных за сутки более 66 тысяч

В США выявили рекордное количество новых случаев коронавируса в течение суток - 66 528. Об этом сообщает Голос Америки.

"В США зафиксировали рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом от начала пандемии в марте - 66 528. Сейчас количество инфицированных коронавирусом в США составляет примерно одну четверть от общего количества зараженных в мире 3,2 миллиона из 12,7 миллиона человек. Более 134 тыс. человек в США, инфицированных COVID-19, умерли", - говорится в сообщении.

Больше всего люди заражаются в западных и южных штатах.

Из-за большого количества больных в штате Флорида около 40 больниц не имеют достаточно койко-мест в отделениях реанимации.

По данным университета Джонса Хопкинса, по крайней мере 33 штата сообщили об увеличении уровней заражения по сравнению с прошлой неделей. 14 штатов имеют стабильные показатели, а три штата сообщают о снижении количества заражений.

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