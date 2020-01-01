Конфликт на границе Азербайджана: Армения вызвала посла Украины

Украинского посла проинформировали о нарушениях режима прекращения огня и обстрелах гражданской инфраструктуры.

В Армении МИД вызвало посла Украины Ивана Кулебу в связи с заявлением МИД Украины о напряженности на армяно-азербайджанской границе. Об этом говорится на сайте МИД Армении.

"Заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян представил послу оценку МИД Республики Армения в связи с заявлением МИД Украины о напряженности на армяно-азербайджанской границе", - говорится в заявлении.

В ходе встречи Кочарян также проинформировал посла "о нарушениях режима прекращения огня, обстрелах гражданской инфраструктуры и постоянных нападениях на гражданских лиц со стороны азербайджанских вооруженных сил в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, а также о ситуации, сложившейся в результате агрессивных действий Азербайджана".

Как известно, 13 июля МИД Украины призвал стороны конфликта сделать все для деэскалации ситуации и продолжения поиска путей мирного решения конфликта на основе общепризнанных принципов и норм международного права, а также резолюций Совета Безопасности ООН № 822, 853, 874 и 884, принятые в 1993 году.

"Украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах", - говорится в заявлении.

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