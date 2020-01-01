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В Румынии нашли мертвым посла Кипра

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Доказательства насильственной смерти пока не найдены. Предполагается, что причиной смерти могли стать проблемы со здоровьем.
В Бухаресте умер посол Кипра
В Бухаресте умер посол Кипра
romania-insider.com

В Румынии нашли мертвым посла Кипра Филиппоса Критиотиса. Тело обнаружили в его резиденции, сообщает во вторник, 14 июля, Romania-Insider.

"Филиппос Критиотис, посол Кипра в Румынии, был найден мертвым в своей резиденции в Бухаресте в воскресенье", - говорится в сообщении. Вероятно он умер еще в воскресенье утром.

Издание сообщает, что у дипломата наблюдались проблемы с сердцем в последнее время.

В настоящее время полиция проводит расследование, а также медэкспертизу. По предварительным данным, доказательства насильственной смерти не найдены.

Отмечается, что Критиотис был назначен послом Кипра в Бухаресте в июле 2019 года. Он был женат и имел дочь.

Напомним, в мае посол Китая в Израиле Ду Вэй был найден мертвым в своей официальной резиденции.

А на прошлой неделе мэр Сеула был айден мертвым. Мужчина ушел из дому, оставив записку, похожую на завещание. Его дочь обратилась в полицию с заявлением о пропаже отца.

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Теги: смерть, Румыния, посол, Кипр
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Источник: korrespondent.net

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