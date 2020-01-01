Грузия открывает границы для “удаленщиков”

Власти Грузии хотят привлечь фрилансеров из-за рубежа, чтобы финансово поддержать местный бизнес.

Грузия готова открыть границы для иностранцев, работающих удаленно. Предложение адресовано тем, кто готов остаться в стране не менее чем на шесть месяцев, объявила министр экономики Грузии Натия Турнава. Об этом, в четверг, 16 июля, сообщает Georgia Today.

“Ситуация с коронавирусом в стране признана благополучной. Так что для иностранцев это может быть шансом на смену обстановки”, - отметила Турнава.

Чтобы попасть в Грузию иностранным фрилансерам и удаленщикам нужно будет соблюсти два условия - пройти 14-дневный карантин за свой счет и остаться в стране как минимум на шесть месяцев.

Проект инициировал премьер-министр страны, а разработали его в Национальной администрации туризма.

Турнава считает, что проект позволит поддержать местный бизнес. Это владельцы ресторанов и гостиниц и люди, предоставляющие жилье в аренду. Страна остается закрытой для иностранного туризма, и фрилансеры из-за рубежа могут стать значительным источником дохода.

Чтобы принять участие в программе, нужно будет заполнить анкету на специальной платформе (она уже разработана, но пока не запущена).

С первого июня грузинские власти планировали открыть страну для туристов. Но из-за ухудшения эпидемиологической ситуации это решение отложили.

Ранее грузинские власти разрешили легально оставаться в стране до 31 июля иностранцам и лицам без гражданства, которые не смогли своевременно уехать из-за пандемии коронавируса. Изменения касаются тех лиц, которые легально находились в Грузии на 14 марта 2020 года.

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