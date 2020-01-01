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Румыния продлила запрет на въезд

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Бухарест до 15 августа продлил запрет на въезд для иностранных граждан. С определенными ограничениями разрешен только транзит.
В Румынии продлили запрет на въезд иностранцев
В Румынии продлили запрет на въезд иностранцев

Власти Румынии на 30 дней продлили действие режима чрезвычайной ситуации – до 15 августа включительно. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в Румынии.

В частности, в страну запрещен въезд иностранцев и лиц без гражданства, кроме членов семьи граждан Румынии и людей, нескольких других категорий, перечисленных в сообщении.

Транзит через Румынию разрешен в непрерывном порядке и исключительно по маршруту, утвержденному компетентными органами, а также при наличии соответствующих документов, подтверждающих транзитную цель поездки.

Напомним, на прошлой неделе в Румынии сообщали об антирекорде по COVID: более 500 больных за сутки.

Ранее в Румынии признали ошибку в диагнозах умерших от коронавируса.

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Теги: Румыния, запрет, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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