Кадыров считает, что ему должны дать Нобелевскую премию

По мнению Рамзана Кадырова, его надо не наказывать, а награждать за борьбу с международным терроризмом.

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ему должны были дать Нобелевскую премию за победу над терроризмом в Чечне, а не вводить против него санкции. Об этом, в воскресенье, 26 июля, он заявил в эфире телеканала Россия 1.

"Где я нарушил права человека? Наоборот. Мы боремся с международным терроризмом, войну остановили. Я думал, что мне Нобелевскую премию дадут, а они меня под санкции. Несправедливо", - заявил Кадыров.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил о введении санкций против Кадырова. Он объяснил это нарушением в Чечне прав человека.

В ответ глава Чечни ввел санкции против Помпео "вплоть до заблокирования всех его счетов".

Внесение в "черный" список означает запрет на въезд в США. Ранее Кадыров уже был внесен в санкционный список минфина США.

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