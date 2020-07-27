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Кадыров считает, что ему должны дать Нобелевскую премию

Комментариев: 1
По мнению Рамзана Кадырова, его надо не наказывать, а награждать за борьбу с международным терроризмом.
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Прес-служба адміністрації ЧР

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что  ему должны были дать Нобелевскую премию за победу над терроризмом в Чечне, а не вводить против него санкции. Об этом, в воскресенье, 26 июля, он заявил в эфире телеканала Россия 1.

"Где я нарушил права человека? Наоборот. Мы боремся с международным терроризмом, войну остановили. Я думал, что мне Нобелевскую премию дадут, а они меня под санкции. Несправедливо", - заявил Кадыров.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил о введении санкций против Кадырова. Он объяснил это нарушением в Чечне прав человека.

В ответ глава Чечни ввел санкции против Помпео "вплоть до заблокирования всех его счетов". 

Внесение в "черный" список означает запрет на въезд в США. Ранее Кадыров уже был внесен в санкционный список минфина США. 

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Теги: Нобелевская премия, Рамзан Кадыров, санкции, Кадыров
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Жеральд    27.07.2020, 01:41
Оценка:  0
Жеральд
На россии все только начинается...Власть поменяется...народ выпишет премии своим руководителям...Хабаровск рулит
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