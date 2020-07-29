В Беларуси заявили о задержании десятков россиян

Белорусские правоохранители заявляют о прибытию в страну около 200 боевиков для дестабилизации перед выборами.

Задержанные 32 человека в Минске являются гражданами России, сообщает в среду, 29 июля, сообщает БЕЛТА.

"Как рассказали в правоохранительных органах, была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин", - говорится в сообщении.

Сначала они приехали в Минск, а потом переселились в санаторий под городом.

"Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория. Сегодня ночью 32 человека силами группы "А" КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома были задержаны. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Минске не менее 50 человек были задержаны у здания КГБ Беларуси. Среди задержанных были люди, которые пришли подать ходатайство об изменении меры пресечения для Виктора и Эдуарда Бабарико, а также журналисты.

Также стало известно, что для президента Беларуси Александра Лукашенко устроили показательный "разгон протестующих".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet