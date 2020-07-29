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В Беларуси заявили о задержании десятков россиян

Комментариев: 5
Белорусские правоохранители заявляют о прибытию в страну около 200 боевиков для дестабилизации перед выборами.

Задержанные 32 человека в Минске являются гражданами России, сообщает в среду, 29 июля, сообщает БЕЛТА.

"Как рассказали в правоохранительных органах, была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин", - говорится в сообщении.

Сначала они приехали в Минск, а потом переселились в санаторий под городом.

"Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория. Сегодня ночью 32 человека силами группы "А" КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома были задержаны. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Минске не менее 50 человек были задержаны у здания КГБ Беларуси. Среди задержанных были люди, которые пришли подать ходатайство об изменении меры пресечения для Виктора и Эдуарда Бабарико, а также журналисты.

Также стало известно, что для президента Беларуси Александра Лукашенко устроили показательный "разгон протестующих".

 

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Теги: Россия, Выборы, Беларусь, видео, россияне, Минск, ЧВК Вагнера
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Колишній-східняк    29.07.2020, 16:59
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Этим сволочам до всего есть дело...
WTF2wtf    29.07.2020, 16:22
Оценка:  +6
WTF2wtf
Такие же "туристы" из россии наводнили Крым перед захватом, Донецк, Луганск ...
WTF2wlf    29.07.2020, 16:29
Оценка:  +3
WTF2wlf
В Беларуси задержали сейчас только небольшую часть путинских наемников.
Уже опубликовали список более 30 задержанных, приписывают их к путинской ЧВК "Вагнер", часть уже засветилась в боях на Донбассе, в Сирии, в Судане ...
WTF2wlf    29.07.2020, 16:30
Оценка:  +3
WTF2wlf
Украинским властям не мешало бы потребовать от Беларуси выдачи боевиков, воевавших на Донбассе против Украины ...
WTF2wlf    29.07.2020, 16:33
Оценка:  +2
WTF2wlf
Но это только небольшая часть из уже заехавших путинских наемников ... и куча наемников из местных уже работает под командованием российских куратовров.
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