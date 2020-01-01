В Папуа - Новой Гвинее разбился самолет, набитый кокаином

Конфискованная при этом партия наркотиков, оказалась крупнейшей по стоимости в истории страны.

На борту самолета, который потерпел крушение в Папа-Лили возле Порт-Морсби, находилось 750 килограммов кокаина. По мнению полицейских, наркотики предназначались для Австралии. Об этом, в субботу, 1 августа, сообщает RNZ.

Комиссар местной полиции Дэвид Мэннинг заявил, что стоимость перевозимого груза, по предварительной оценке, составляет около 86 миллионов долларов.

Австралийский пилот легкого самолета Cessna 402C был арестован и обвинен в незаконном въезде в страну. В полиции сказали, что он сотрудничал со следствием, и после его ареста было дополнительно обнаружено 28 пачек с наркотиками.

По словам Мэннинга, и Папуа - Новая Гвинея, и австралийская полиция продолжают сотрудничать с целью выследить источник наркотиков, а также местных пособников в обеих странах.

Ранее итальянские правоохранители предотвратили контрабанду кокаина из Колумбии благодаря боевику Джон Уик.

Также, украинские пограничники сообщали, что в текущем году лидерами контрабанды в Украине стал кокаин и табак. При этом крупнейшая из задержанных партий - 750 тыс. пачек сигарет в Одесском порту.

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