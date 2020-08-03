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Цепкало: Лукашенко провоцирует "майдан"

Комментариев: 2
Бывший кандидат в президенты Беларуси рассказал о методах действующего президента во время президентской гонки.
Бывший кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало
Бывший кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало
euroradio.fm

Валерий Цепкало, которого ЦИК Беларуси не зарегистрировал кандидатом в президенты, обвинил действующего главу государства Александра Лукашенко в провоцировании "майдана" в стране. Об этом он заявил в воскресенье, 2 августа, в эфире телеканала Украина 24.

"На самом деле нужно понимать о том, что "майдан" провоцирует он (Лукашенко). Никто среди альтернативных кандидатов никогда не говорил про "майдан", - сообщил экс-претендент на пост президента республики.

Он добавил, что кандидаты хотели всего лишь честно представить свою программу и дать белорусскому народу честно проголосовать.

Однако "Лукашенко этой возможности людей лишает", отметил Цепкало.

Напомним, основной день голосования за кандидатов в президенты Беларуси  назначен на 9 августа. Досрочное голосование начнется 4 августа.

Ранее Цепкало срочно уехал в Россию и забрал с собой детей, опасаясь ареста.

"Майдан сорван". Выборы не по плану Лукашенко

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Теги: Беларусь, Лукашенко, майдан, кандидат в президенты, выборы президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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myerdfew    03.08.2020, 05:19
Оценка:  -18
myerdfew
Майданутых по всему миру нужно нейтрализовывать,или уничтожать.В качестве превентивной меры.
thebestdraw    03.08.2020, 08:15
Оценка:  +1
thebestdraw
сами же провоцируют на майдан. Ну дай зарегистрироваться всем кандидатам и всё было бы ОК.
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