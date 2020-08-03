Цепкало: Лукашенко провоцирует "майдан"

Бывший кандидат в президенты Беларуси рассказал о методах действующего президента во время президентской гонки.

Валерий Цепкало, которого ЦИК Беларуси не зарегистрировал кандидатом в президенты, обвинил действующего главу государства Александра Лукашенко в провоцировании "майдана" в стране. Об этом он заявил в воскресенье, 2 августа, в эфире телеканала Украина 24.

"На самом деле нужно понимать о том, что "майдан" провоцирует он (Лукашенко). Никто среди альтернативных кандидатов никогда не говорил про "майдан", - сообщил экс-претендент на пост президента республики.

Он добавил, что кандидаты хотели всего лишь честно представить свою программу и дать белорусскому народу честно проголосовать.

Однако "Лукашенко этой возможности людей лишает", отметил Цепкало.

Напомним, основной день голосования за кандидатов в президенты Беларуси назначен на 9 августа. Досрочное голосование начнется 4 августа.

Ранее Цепкало срочно уехал в Россию и забрал с собой детей, опасаясь ареста.

"Майдан сорван". Выборы не по плану Лукашенко

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet