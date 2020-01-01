Власти Беларуси пригрозили участникам митингов

Силовики заявили, что не допустят "несанкционированных массовых мероприятий" на улицах и призвали граждан их не провоцировать.

В МВД Беларуси заявили, что не допустят хаоса, не позволят устраивать беспорядки на улицах в период проходящей в стране президентской избирательной кампании и способны противостоять нарушителям закона. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков в эфире телеканала Беларусь-1.

"Мы не допустим хаоса и не позволим устраивать беспорядки на улицах, поверьте, у нас достаточно сил и средств, чтобы противостоять тем, кто не желает соблюдать законы", - сказал Барсуков.

Он отметил, что нынешняя избирательная кампания проходит в напряженных условиях, "проводятся несанкционированные мероприятия, звучат призывы к подрыву стабильности в республике".

"Происходящее сейчас - это часть политической технологии, которая направлена на расшатывание и дестабилизацию ситуации", - заявил Барсуков.

Он предупредил организаторов несанкционированных массовых мероприятий о персональной ответственности, а также призвал граждан не участвовать в таких мероприятиях. При этом Барсуков подчеркнул, что, провоцируя органы правопорядка на принятие превентивных мер, в том числе силовых, организаторы ставят под угрозу безопасность людей.

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Напомним, в последние недели в Минске и других городах Беларуси проходят митинги против действий власти, которая не допустила некоторых оппозиционных кандидатов на выборы. Так, на прошлой неделе тысячи людей собрались в Минске на митинг оппозиции.

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