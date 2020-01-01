Лукашенко говорит, что был трудным ребенком

Александр Лукашенко рассказал, что в школе его всегда считали организатором всех заварушек, а также что он стоял на учете в детской комнате милиции.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что был трудным ребенком. Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону в четверг, 6 августа.

По его словам, он состоял в школьной банде и был поставлен на учет в детскую комнату милиции.

"У нас в школе была такая банда ребят, которые переворачивали скамейки. Вот, к примеру, перемена, если где-то что-то случилось, меня даже не было в школе, все равно считали, что это я организовал какую-то заварушку", - говорит Лукашенко.

"Для воспитания меня сразу на учет в детскую комнату милиции [поставили]. Я вам скажу: воздействие было очень серьезное и, честно говоря, мне не то что это было неприятно, я этого побаивался немножко, и мне очень было плохо из-за [реакции] матери", резюмировал президент Беларуси.

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Напомним, что ранее Лукашенко пришел на интервью без обуви. В фильме о журналистах, которые работают с Лукашенко, показали момент, как президент Беларуси пришел на интервью без обуви.

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