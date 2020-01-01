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Лукашенко говорит, что был трудным ребенком

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Александр Лукашенко рассказал, что в школе его всегда считали организатором всех заварушек, а также что он стоял на учете в детской комнате милиции.
Лукашенко признался, что был трудным ребенком
Лукашенко признался, что был трудным ребенком
Getty Images (архив)

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что был трудным ребенком. Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону в четверг, 6 августа.

По его словам, он состоял в школьной банде и был поставлен на учет в детскую комнату милиции.

"У нас в школе была такая банда ребят, которые переворачивали скамейки. Вот, к примеру, перемена, если где-то что-то случилось, меня даже не было в школе, все равно считали, что это я организовал какую-то заварушку", - говорит Лукашенко.

"Для воспитания меня сразу на учет в детскую комнату милиции [поставили]. Я вам скажу: воздействие было очень серьезное и, честно говоря, мне не то что это было неприятно, я этого побаивался немножко, и мне очень было плохо из-за [реакции] матери", резюмировал президент Беларуси.

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Напомним, что ранее Лукашенко пришел на интервью без обуви. В фильме о журналистах, которые работают с Лукашенко, показали момент, как президент Беларуси пришел на интервью без обуви.

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Теги: Беларусь, Лукашенко, Детство, Александр Лукашенко
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Источник: korrespondent.net

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