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Лукашенко: Из Беларуси РФ с оружием не зайдет

Комментариев: 2
Белорусский лидер подтвердил закрытость границы с Украиной для российских войск и полную открытость для обычных людей.
Александр Лукашенко дал интервью украинскому журналисту
Александр Лукашенко дал интервью украинскому журналисту

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Россия с оружием никогда не зайдет на территорию Украины со стороны республики. Интервью было опубликовано в четверг, 6 августа.

Так, Гордон спросил Лукашенко об обещании, данное пятому президенту Петру Порошенко, - что с территории Беларуси российские войска никогда не войдут в Украину.

"Никогда! Тем более с оружием! Это моя граница, и границу буду защищать только я. Ни россияне, какими бы они ни были, ни американцы, ни французы. Только мы", - ответил белорусский лидер.

Также он отметил, что украинско-белорусская граница абсолютно открыта для обычных людей.
"Мы эту границу закрыли, мы ее оберегаем и для вас, и для нас. Она абсолютно свободна для обычных людей", - заверил глава республики.

Напомним, во время беседы с Гордоном Лукашенко назвал президента Украины Владимира Зеленского хорошим и умным человеком.

В то же время о себе он заявил, что был трудным ребенком.

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Теги: Украина, Лукашенко, граница, РФ, интервью, российские войска
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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navigator2    07.08.2020, 01:21
Оценка:  0
navigator2
ху...йло йому задвине по самі гланди після таких фраз
navigator2    07.08.2020, 01:21
Оценка:  0
navigator2
ху...йло йому задвине по самі гланди після таких фраз
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