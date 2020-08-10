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В Польше и Литве сделали заявление по выборам в Беларуси

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Официальному Минску напомнили, что свобода выражения взглядов относится к основным правам человека и призвали воздержаться от насилия.
Гитанас Науседа и Анджей Дуда
Гитанас Науседа и Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа призвали власти Беларуси отказаться от насилия и уважать основные свободы и права человека, гражданские права, включая право на свободу выражения взглядов. Об этом говорится в совместном заявлении политиков, передает в понедельник, 10 августа, Радио Свобода.

"Мы считаем, что диалог - это всегда лучший метод содействия общественному развитию и обсуждения реформ и политики", - отметили президенты.

В Варшаве и Вильнюсе убеждены, что официальной Минск должен "полностью признать и соблюдать демократические стандарты".

"Поскольку мы очень уважаем независимость и суверенитет Беларуси, мы надеемся на благоприятные условия, которые позволят нам быть еще более активными в партнерстве с государством Беларусь и ее народом", - говорится в заявлении.

В то же время лидеры Польши и Литвы отметили, что считают сотрудничество с Европейским союзом выгодным для Беларуси и хотят, чтобы "дверь в это сотрудничество оставалась открытой", а сама Беларусь "продолжала укреплять свои отношения с единой европейской семьей".

Напомним, накануне вечером в Минске начался митинг протеста после оглашения предварительных итогов голосования, согласно которым лидировал действующий президент Александр Лукашенко. В центре Минска силовики применили против протестующих резиновые пули и водометы. Один человек погиб под колесами автозака. Правозащитники сообщили о 120 задержанных.

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Теги: Польша, Выборы, Беларусь, Литва, заявление, Анджей Дуда
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
thebestdraw    10.08.2020, 11:26
Оценка:  +2
thebestdraw
80% за усатого. Тут и рассуждать нечего, безоговорочная победа
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