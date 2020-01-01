Протесты в Беларуси. Фоторепортаж

В день выборов президента Беларуси начались столкновения между силовиками и протестующими, были задержаны более 120 активистов.

Среди задержанных в Беларуси есть наблюдатели на избирательных участках, журналисты и активисты. Об этом сообщает правозащитный центр Весна.

В Минске были задержаны 54 человека. Среди них есть наблюдатели на избирательных участках, активисты и протестующие. В других городах Беларуси были задержаны 77 человек.

Ранее сообщалось, что для подавления протестов в центре Минска силовики применили против протестующих резиновые пули и водометы.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала силовиков и протестующих остановить насилие.

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