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Протесты в Беларуси. Фоторепортаж

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В день выборов президента Беларуси начались столкновения между силовиками и протестующими, были задержаны более 120 активистов.
Протесты в Беларуси
Протесты в Беларуси

Среди задержанных в Беларуси есть наблюдатели на избирательных участках, журналисты и активисты. Об этом сообщает правозащитный центр Весна.

В Минске были задержаны 54 человека. Среди них есть наблюдатели на избирательных участках, активисты и протестующие. В других городах Беларуси были задержаны 77 человек.

Cмотрите фотогалерею: Протесты в Беларуси. Фоторепортаж

Ранее сообщалось, что для подавления протестов в центре Минска силовики применили против протестующих резиновые пули и водометы.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала силовиков и протестующих остановить насилие.

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Теги: Беларусь, протесты, фоторепортаж, Минск
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Источник: korrespondent.net

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