Пошли на спад. Третий день протестов в Беларуси

Белорусы продолжают выходить на улицы, но протестующих заметно меньше, чем в первые два дня, ОМОН жестко задерживает всех подряд, даже случайно проходящих мимо людей.

Белорусы продолжают протестовать против режима Александра Лукашенко и фальсификации президентских выборов. Правда, на улицы выходит уже меньше людей, по сравнению с первыми двумя днями протеста.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская покинула страну, власти заявляют о задержании “провокаторов” на протестах, а сам Лукашенко продолжает хранить молчание.

Корреспондент.net следит за ситуацией в Беларуси.

Новый акт ралли

В Минске люди возлагали цветы к месту гибели демонстранта, но их разгонял ОМОН. В центр столицы перебросили тяжелую технику для уничтожения баррикад, спецназ оцепил весь центр города.

Протестующие попытались вернуться на баррикады, но ОМОН продолжил задержания.

Особенно достается автомобилям, блокирующим улицы, правоохранители пригрозили их изымать.

Государственные СМИ сообщили о задержании якобы координаторов протестов. Один из задержанных, минчанин, снимал номер на 17 этаже гостиницы Беларусь. Оттуда он вроде бы и координировал акции. СМИ отмечают, что мужчина руководил действиями трех подчиненных, они в свою очередь руководили сотнями. Также сообщается, что в Минске в районе торгового центра Дана Молл был задержан мужчина, которой раздавал деньги тем, кто участвует в протестах.

"При задержании мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, одному сломал нос. В рюкзаке мужчины было обнаружено более 10 тысяч долларов, которые предназначались в качестве платы участникам массовых беспорядков, - отметили в МВД Беларуси.

В якобы провокаторах, видео с которыми распространили государственные СМИ Беларуси, общественная организация Открытая Россия узнала двух своих координаторов, которые приехали как наблюдатели на выборы, а потом пропали.

Женский протест

В центре Минска у Комаровского рынка утром 12 августа около 200 женщин в белой одежде с цветами выстроились в живую цепь. Эта акция была проведена в знак солидарности с протестующими, пострадавшими от действий силовиков.

Пострадали украинцы

По данным Министерства иностранных дел Украины, во время протестов в Беларуси избили украинского фотокореспондета агентства Associated Press и задержали девять украинских граждан.

Задержали украинцев в Витибске в связи с административными правонарушениями. После вмешательства посольства на следующий день граждане Украины были освобождены из-под стражи.

Что дальше

Активисты призывают 12 августа в 19:00 начать блокировку дорог по всей стране.

Евросоюз пригрозил санкциями за репрессии и сфальсифицированные выборы в Беларуси. По данным СМИ, министры иностранных дел стран Европейского союза могут провести внеочередную встречу из-за ситуации в Беларуси. Она может быть проведена перед неформальной встречей Совета ЕС по иностранным делам в Берлине 27-28 августа.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович ранее не исключил санкций со стороны ЕС, если президент Беларуси Александр Лукашенко продолжит применять насилие к протестующим. Литва выступила за санкции ЕС против Беларуси за политических репрессий, к обсуждению санкций призвал и глава МИД Германии Хайко Маас.

Но пока не видно, чтобы санкции как-то заботили Александра Лукашенко. Он протесты вообще никак не комментирует. Вместо этого, 11 августа, например, проводил совещания по сельскому хозяйству.