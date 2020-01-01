Иностранный бизнес отказывается от рекламы на белорусском госТВ

Среди снявших рекламу французский молочный концерн Danone и швейцарская кондитерская корпорация Nestle.

Ряд транснациональных корпораций снял свою рекламу с государственных белорусских телеканалов из-за политического кризиса в стране. Об это в понедельник, 17 августа, сообщило белорусское издание Маркетинг со ссылкой на игроков рекламного рынка.

"Многие компании уже сняли рекламу с государственных телеканалов. В том числе крупные международные рекламодатели - Danone, Nestle и другие", - говорится в публикации.

Как сообщил руководитель рекламного агентства Vondel/Hepta Александр Василевич, большинство его клиентов приостановили рекламу на телевидении.

"Но это заняло определенное время, начиная с прошлой недели, потому что телевидение не снимает рекламу сразу, это занимает несколько дней, особенно если это крупный клиент", - уточнил он.

Ранее главы МИД стран-членов ЕС предварительно одобрили введение санкций против белорусских чиновников – которые, по мнению ЕС, ответственны за подавление антиправительственных протестов, начавшихся после очередных президентских выборов.

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