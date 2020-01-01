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Грузия продлила запрет на авиарейсы

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Запрет не распространяется на рейсы в Тбилиси из Парижа, Мюнхена и Риги, которые продолжат выполняться авиакомпаниями Air France, Lufthansa и airBaltic.
Грузия на фоне пандемии коронавируса прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами с марта
Грузия на фоне пандемии коронавируса прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами с марта
 
Правительство Грузии продлило ограничение на регулярные международные авиарейсы до 30 сентября. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщило издание Грузия Онлайн со ссылкой на Агентство гражданской авиации страны .
 
 
Запрет не распространяется на рейсы в Тбилиси из Парижа, Мюнхена и Риги, которые продолжат выполняться авиакомпаниями Air France, Lufthansa и airBaltic. 
 
Решение о поэтапном восстановлении воздушного сообщения по другим направлениям будет принято с учетом эпидемической ситуации, отметили в Агентстве гражданской авиации Грузии.
 
При этом ряд авиакомпаний, в том числе Georgian Airways, продолжат выполнять чартерные рейсы, согласованные с правительством.
 
Грузия на фоне пандемии коронавируса прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами с марта. В начале августа прямые рейсы возобновили Air France, Lufthansa и airBaltic.
 
Как сообщалось, ранее грузинские власти разрешили легально оставаться в стране до 31 июля иностранцам и лицам без гражданства, которые не смогли своевременно уехать из-за пандемии коронавируса.

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Теги: Грузия, карантин, авиакомпании, авиаперевозки, Коронавирус, Авиарейсы
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Источник: korrespondent.net

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