Лукашенко предупредил Зеленского за "разжигание беспорядков"

Фактический глава Беларуси, чью легитимность ставят под сомнение внутри страны и за рубежом, грозит лидерам соседних стран.

Александр Лукашенко, которого на фоне массовых протестов белорусский ЦИК назвал победителем президентских выборов, поручил Министерству иностранных дел предупредить Владимира Зеленского и лидеров других европейских стран об ответственности “за разжигание беспорядков“ в республике. Об этом он заявил во время заседания Совета безопасности Беларуси, пишет “БЕЛТА“.

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Лукашенко поручил организовать работу по доведению до руководителей западных государств информации о ситуации в Беларуси.

“Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения и предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков“, - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, “финансирование беспорядков“ в Беларуси, которое якобы сейчас продолжается, и является их разжиганием.

Напомним, ранее сообщалось, что Лукашенко отказался говорить с Меркель. Немецкий канцлер несколько раз звонила Лукашенко, но он отказался с ней говорить, сообщила Меркель.