Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Лукашенко предупредил Зеленского за "разжигание беспорядков"

Комментариев: 4
Фактический глава Беларуси, чью легитимность ставят под сомнение внутри страны и за рубежом, грозит лидерам соседних стран.
Лукашенко пригрозил Зеленскому, Меркель, Макрону и Дуде
Лукашенко пригрозил Зеленскому, Меркель, Макрону и Дуде
БЕЛТА

Александр Лукашенко, которого на фоне массовых протестов белорусский ЦИК назвал победителем президентских выборов, поручил Министерству иностранных дел предупредить Владимира Зеленского и лидеров других европейских стран об ответственности “за разжигание беспорядков“ в республике. Об этом он заявил во время заседания Совета безопасности Беларуси, пишет “БЕЛТА“.

Читай также: В ЕС заявили о нелегитимности Лукашенко - СМИ

Лукашенко поручил организовать работу по доведению до руководителей западных государств информации о ситуации в Беларуси.

“Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения и предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков“, - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, “финансирование беспорядков“ в Беларуси, которое якобы сейчас продолжается, и является их разжиганием.

Напомним, ранее сообщалось, что Лукашенко отказался говорить с Меркель. Немецкий канцлер несколько раз звонила Лукашенко, но он отказался с ней говорить, сообщила Меркель.

Поделись:
Теги: Лукашенко, Зеленский, президент, Беларусь, МИД, Меркель, Макрон, Дуда
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
SergioS    19.08.2020, 19:40
Оценка:  -2
SergioS
Смешно. Представляю, как Зе втихушняк беспорядки разжигает...
Woodbrother    19.08.2020, 19:29
Оценка:  -1
Woodbrother
Есть уже в мире Ай-фон и Ай-пад. А теперь к ним добавился Ай-дурак
У бацьки от жары совсем крыша поехала .
ГyнВсемогущий    19.08.2020, 19:29
Оценка:  -2
ГyнВсемогущий
Всё правильно Бацька сказал.
Woodbrother    19.08.2020, 19:30
Оценка:  -1
Woodbrother
Товарисчу Лукашенко надо как то привыкнуть, что Белорусь - это не его частная собственность. Тогда сразу все станет на свои места.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь