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Лукашенко переназначил Совмин Беларуси

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Переназначены на должности все члены прежнего состава Совета министров, включая руководителей силовых ведомств.
Лукашенко передумал менять министров
Лукашенко передумал менять министров
president.gov.by
 
Президент Беларуси Александр Лукашенко повторно назначил председателем Совета министров Романа Головченко. Об этом в среду, 19 августа, сообщило информагентство БелТА со ссылкой на соответствующий указ Лукашенко.
 
Так же переназначены на должности все члены прежнего Совмина, в том числе министр иностранных дел Владимир Макей, министр внутренних дел Юрий Караев, министр обороны Виктор Хренин.
 
Как сообщалось, ранее правительство Беларуси сложило полномочия в соответствии с указом президента Александра Лукашенко от 15 августа. Министрам было поручено продолжать исполнять обязанности до назначения нового состава Совета министров.
 
Напомним, 19 августа оппозиция Беларуси объявила о начале работы Координационного совета по передаче власти. 

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Теги: Беларусь, Лукашенко, правительство, назначение, Александр Лукашенко
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Источник: korrespondent.net

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