Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Москва отказалась от троллейбусов

Комментариев: 0
Первый троллейбусный маршрут был запущен в Москве в конце 1935 года. В городе оставят два ретротроллейбуса.
В Москве полностью отказались от троллейбусов
В Москве полностью отказались от троллейбусов
PhotoXPress

В Москве со вторника, 25 августа, прекратилось движение троллейбусов, сообщает Интерфакс со ссылкой на Мосгортранс.

Последние шесть троллейбусных маршрутов переведены на автобусы и электробусы. 

При этом руководство города приняло решение оставить один троллейбусный маршрут в Москве навсегда - от Комсомольской площади до Новорязанской улицы. Обкатка маршрута запланирована на сентябрь, потом на нем постоянно будут ходить два ретротроллейбуса.

На территории второго троллейбусного парка откроется Музей Транспорта Москвы.

Первый троллейбусный маршрут был запущен в Москве в конце 1935 года.

Напомним, 21 августа в Киеве запустили фуникулер после ремонта.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Москва, троллейбус, общественный транспорт, троллейбусы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь