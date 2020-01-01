Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Швеции ввели штраф за нарушение карантинных ограничений

Комментариев: 0
Правительство Швеции ввело дополнительные ограничения, в том числе обязало граждан носить защитные маски в транспорте в часы пик.
Шведов начали штрафовать за нарушение карантинных ограничений
Шведов начали штрафовать за нарушение карантинных ограничений
Unsplash

В Швеции будут штрафовать тех, кто нарушает карантинные ограничения, введенные правительством страны для предотвращения распространения нового коронавируса. Об этом в понедельник, 18 января, со ссылкой на прокуратуру Швеции, сообщает ТАСС.  

Уточняется, что штраф в этом случае составит две тысячи крон (238 долларов).

“Государственный прокурор постановил, что нарушения правил, которые могут быть введены в связи с временным законом о COVID-19, влекут за собой штраф в размере 2 тыс. шведских крон. Положение о новом штрафе начнет действовать с 27 января”, - говорится в пресс-релизе ведомства.

В Швеции действует временный закон о пандемии. Его ввели с 10 января до конца сентября 2021 года. Он дает правительству больше возможностей для борьбы с распространением коронавируса

В рамках закона, правительство страны рекомендовало гражданам не пользоваться, если это возможно, общественным транспортом, а также избегать без необходимости посещения торговых центров, музеев, библиотек, бассейнов и тренажерных залов.

Также, в Швеции максимально допустимое число людей в одной компании в ресторане сокращен с восьми до четырех, продажа алкоголя с 24 декабря запрещена после 20.00.

Напомним, во Франции в первый день действия расширенного комендантского часа из-за ситуации с распространением коронавируса были выписаны почти шесть тысяч штрафов. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Швеция, штраф, карантин, маски, ограничение, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь