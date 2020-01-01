В Швеции ввели штраф за нарушение карантинных ограничений

Правительство Швеции ввело дополнительные ограничения, в том числе обязало граждан носить защитные маски в транспорте в часы пик.

В Швеции будут штрафовать тех, кто нарушает карантинные ограничения, введенные правительством страны для предотвращения распространения нового коронавируса. Об этом в понедельник, 18 января, со ссылкой на прокуратуру Швеции, сообщает ТАСС.

Уточняется, что штраф в этом случае составит две тысячи крон (238 долларов).

“Государственный прокурор постановил, что нарушения правил, которые могут быть введены в связи с временным законом о COVID-19, влекут за собой штраф в размере 2 тыс. шведских крон. Положение о новом штрафе начнет действовать с 27 января”, - говорится в пресс-релизе ведомства.

В Швеции действует временный закон о пандемии. Его ввели с 10 января до конца сентября 2021 года. Он дает правительству больше возможностей для борьбы с распространением коронавируса

В рамках закона, правительство страны рекомендовало гражданам не пользоваться, если это возможно, общественным транспортом, а также избегать без необходимости посещения торговых центров, музеев, библиотек, бассейнов и тренажерных залов.

Также, в Швеции максимально допустимое число людей в одной компании в ресторане сокращен с восьми до четырех, продажа алкоголя с 24 декабря запрещена после 20.00.

Напомним, во Франции в первый день действия расширенного комендантского часа из-за ситуации с распространением коронавируса были выписаны почти шесть тысяч штрафов.

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