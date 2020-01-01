В Москве покончил с собой известный стенд-ап комик - СМИ
В столице РФ Москве найден мертвым комедийный актер, стенд-ап комик Александр Шаляпин. По предварительной информации, мужчина ушел из жизни добровольно, пишет Telegram-канал 112.
Тело Шаляпина обнаружила дома его супруга, которая вызвала скорую помощь.
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“На месте полиция и скорая. Они разбираются в обстоятельствах произошедшего“, - говорится в сообщении.
Шаляпину был 41 год. В кино он дебютировал в 2006 году в фильме Бумер: Фильм второй. Также снимался в сериалах Универ. Новая общага, Тяжелый песок.
Шаляпин в 2011 году на фестивале Большая Разница Одесса стал победителем в номинации Альтернативная пародия.
Как сообщалось ранее, от пневмонии умер американский сценарист Уолтер Бернстайн. Наиболее известен он по фильмам Подставное лицо - за него его номинировали на премию Оскар и Дом на Кэрролл-стрит.