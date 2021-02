Папа Римский ввел новый всемирный праздник в июле

Папа римский Франциск хочет, чтобы в мире была дата, посвященная людям старшего поколения. Для этого он учредил специальный праздник – международный день дедушек и бабушек.

Об этом сообщается на странице понтифика в Твиттере.

Папа Римский уточнил, что праздник будет отмечаться каждый год в четвертое воскресенье июля. Эта дата выбрана потому, что она близка ко Дню памяти дедушки и бабушки Иисуса Христа святых Иоакима и Анны.

Grandparents are the uniting link between generations to transmit to the young the experience of life and faith. Therefore, I have decided to institute the World Day of Grandparents and the Elderly which will be held annually on the fourth Sunday of July.